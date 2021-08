MERCATO, Piace Farias del Colon: lo segue Burdisso

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino El Litoral i viola avrebbero messo nel mirino Facundo Farias, classe 2002, talento giovanissimo del Colon. Alla squadra argentina era arrivata già un'offerta da parte dell'Orlando City per il centrocampista, che però non aveva soddisfatto le richieste del Colon. Sempre secondo quanto scrive il giornale argentino, la Fiorentina avrebbe già presentato un'offerta importante, superiore a quella della squadra di Orlando, ma ancora lontana dai dieci milioni della clausola rescissoria. Farias sarebbe uno dei talenti che Nicolas Burdisso segue da tempo e per il quale avrebbe già preso contatti con l'agente del calciatore Martin Sendoa.