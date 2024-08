MERCATO, Le date all'estero: più tempo per le uscite

FirenzeViola.it

Se in Italia il mercato, così come nei maggiori campionati europei, chiude il 30 agosto, termine ultimo per le operazioni in entrata, altrove la sessione estiva di calciomercato chiuderà più avanti, qualche giorno dopo come in Portogallo, una settimana o 10 giorni dopo come in Qatar o addirittura oltre un mese dopo come in Arabia. Ecco le scadenze all'estero, inaugurate dagli Stati Uniti dove il mercato chiuderà tra 9 giorni.

USA 14 agosto

Germania 30 agosto

Francia 30 agosto

Spagna 30 agosto

Inghilterra 30 agosto

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre

Arabia Saudita 6 ottobre