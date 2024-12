MERCATO, La Saudi Pro L. mette i paletti sugli stranieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'inizio del calciomercato invernale per i club arabi della Saudi Pro League (SPL) non ci sarà possibilità di acquistare altri giocatori stranieri (over 21) se non vendendo altri giocatori in rosa visto che tutti i 18 club interessati hanno raggiunto il limite massimo di 8 stranieri in estate e dunque non possono acquistarne altri se non rescindendo contratti in essere o vendendo. La finestra di mercato sarà aperta da domani 1° gennaio al 30 dello stesso mese e si chiuderà dunque prima che in alcuni paesi europei come l'Italia.

Ecco il comunicato della Saudi Pro League: "La SPL ha tenuto una serie di workshop intensivi con i suoi club membri per valutare le loro esigenze e i loro obiettivi specifici per la finestra di mercato invernale. Questi workshop mirano a fornire un supporto personalizzato ai club, consentendo loro di continuare a ottenere successo dentro e fuori dal campo. Ciò include la facilitazione dei trasferimenti tra club all'interno della lega.

Durante la finestra di mercato estiva del 2024, i club hanno utilizzato 16 dei 36 slot disponibili per giocatori stranieri di età inferiore ai 21 anni. Tredici club hanno ingaggiato almeno un giocatore straniero U21, mentre cinque club non hanno effettuato alcun ingaggio in questa categoria. Gli slot rimanenti offrono opportunità per ulteriori rinforzi durante la finestra invernale.

Inoltre, tutti i 18 club hanno raggiunto il limite massimo di otto giocatori stranieri di età superiore ai 21 anni per squadra entro la fine della finestra di mercato estiva. Di conseguenza, i nuovi acquisti in questa categoria durante la finestra invernale richiederanno ai club di risolvere i contratti o vendere giocatori. La SPL collaborerà a stretto contatto con i club e il Comitato per la sostenibilità finanziaria per garantire il rispetto delle politiche e dei regolamenti della lega".