MERCATO, La Fiorentina sul 2000 del Pescara Borrelli

Aumentano i club di A che monitorano Gennaro Borrelli. Come riporta Pescara Sport24, sull'attaccante classe 200 ci sono Sassuolo, Parma e Fiorentina. Borrelli ha collezionato questa stagione 16 presenze (9 di queste da titolare) nel torneo di Serie B prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, con un gol all’attivo e il primo da professionista realizzato a novembre contro il Pisa. L'idea dei tre club sarebbe di assicurarsi il cartellino di Borrelli nella prossima finestra di mercato per poi lasciarlo un’altra stagione in prestito al Pescara, permettendogli così di proseguire nel percorso di crescita e di giocare con maggiore continuità, mentre la Juventus Under 23 lo vorrebbe da subito.