MENCUCCI, Auguro a Commisso di fare meglio di noi

"Sono sempre pronto per la Fiorentina". Sandro Mencucci, ex dirigente del club viola nell'era Della Valle, ha parlato al TGR Rai Toscana, ecco una breve anticipazione del servizio: "Non ci sono vincoli contrattuali per Chiesa, deciderà il nuovo proprietario. Alla Viola di Commisso auguro di fare meglio di quanto abbiamo fatto noi".

