MEMORIAL ASTORI, Sarà premiato anche Martinelli

C'è anche il portierino viola classe 2006 Tommaso Martinelli, che ha debuttato in serie A nell'ultima giornata a Bergamo, tra i premiati della seconda edizione del Memorial Davide Astori che si aprirà il 14 giugno alle ore 11:30, presso il campo sportivo Vincenzo Lapenta, con una cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle istituzioni, presentato come lo scorso anno da David Guetta. Il Memorial è un torneo di calcio riservato alla categoria Pulcini e Pulcine 2013 e si svolgerà appunto dal 14 giugno fino al 16, presso gli impianti della polisportiva Affrico di Viale Fanti e San Marcellino. Il Torneo – patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dal Comitato Regionale Toscana del CONI e dal Comitato Regionale della LND – è dedicato all’amatissimo capitano e difensore viola, scomparso prematuramente il 4 marzo del 2018. Parteciperanno cinque squadre professionistiche: Cremonese, Cagliari, Roma, Fiorentina e Milan, ex squadre di Astori, oltre a due squadre dell'U.S. Affrico e nove squadre dilettantistiche provenienti da tutta Italia.

Durante la cerimonia del 14 saranno consegnati diversi premi a personaggi del mondo del calcio che si sono distinti nella presente stagione sportiva e nella carriera. Ecco quali:Il premio per il Miglior Talento di Società Professionistica sarà consegnato a Tommaso Martinelli , classe 2006, della Fiorentina.Il premio per il Miglior Esordiente Dilettante andrà a Tommaso Palazzini , classe 2006, dell'Affrico.Il premio Giornalisti dell’Anno sarà assegnato a Marco Bucciantini e Stefano Cecchi .Il Premio alla Carriera andrà a Giorgio Perinetti , direttore sportivo dell'Avellino.