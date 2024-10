MCKENNIE, Problema muscolare: Lazio a forte rischio

FirenzeViola.it

Dopo Teun Koopmeiners, possibile nuova tegola a centrocampo per Thiago Motta e la sua Juventus in vista della ripresa del campionato contro la Lazio dopo la sosta per le Nazionali, gara in programma sabato 19 ottobre alle 20.45. Nelle scorse ore Weston McKennie ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti per un problema muscolare e sta facendo rientro a Torino. Lo statunitense, secondo quanto riportato da TMW, nella giornata di domani sosterrà gli esami strumentali al J Medical per capire la reale entità del problema, ma trattandosi di fastidio muscolare la sua presenza contro la Lazio è fortemente in dubbio.