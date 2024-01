MAZZOCCHI, Esordio con espulsione dopo 5 minuti

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'ex obiettivo viola Pasquale Mazzocchi passato dalla Salernitana al Napoli, ha fatto il suo esordio con la nuova maglia ad inizio ripresa di Torino-Napoli. L'emozione deve avegli fatto un brutto scherzo visto che dopo 5 minuti dal suo ingresso è stato espulso per un durissimo intervento falloso su Lazaro. L'arbitro ha ritenuto la scivolata sull'avversario pericolosa e ha estratto il cartellino rosso. Lascia così in dieci la squadra già in doppio svantaggio.