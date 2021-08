MATTHAUS, Propone FR7-Bayern. Lui: "Sono pronto"

Il tedesco Lothar Matthaus, ex Bayern Monaco ed Inter, ha avanzato una "proposta" ai bavaresi per la loro campagna acquisti attraverso un post su Instagram: "Se il Bayern non riesce a trovare un'ala da inserire in rosa, prenderei in considerazione un contratto annuale per Ribery".

Tra i commenti è apparso proprio quello del francese ex attaccante della Fiorentina: "Grazie amico mio, sono pronto".

Di seguito il post in questione: