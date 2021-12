MAROCCO, Coppa d'Africa: c'è Amrabat, out Maleh

La Federazione marocchina attraverso un tweet ha comunicato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa: il CT Vahid Halilhodžić ha diramato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte al torneo continentale che prenderà il via dal 9 gennaio prossimo in Burkina Faso. Notizie importanti anche in chiave Fiorentina: nei convocati c'è Sofyian Amrabat, mentre manca Youssef Maleh. Nonostante una gerarchia in viola che veda il secondo avere più spazio rispetto al primo, Halilhodzic ha scelto l'ex Verona nel pacchetto di centrocampisti. Il numero trentaquattro della Fiorentina non sarà quindi a disposizione di Vincenzo Italiano per le prime settimane del 2022, con la data di rientro che dipenderà dal percorso che il Marocco farà nella competizione (la finale è fissata per il 6 febbraio).