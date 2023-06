MAROCCO, Amrabat e Sabiri in campo adesso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è finita la stagione di Sofyan Amrabat: il mediano della Fiorentina torna in campo a cinque giorni dalla delusione di Praga e lo fa con la maglia della Nazionale marocchina. Nell'amichevole iniziata alle 21 contro Capo Verde, Amrabat gioca come centrocampista centrale davanti alla difesa mentre ai suoi lati c'è Abdelhamid Sabiri, che dopo l'anno e mezzo alla Sampdoria a fine giugno sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Da vedere se Sabiri incrocerà il suo connazionale a Firenze, viste le continue voci di mercato che circondano Amrabat.