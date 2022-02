MAROCCHINO, Juve può andare in difficoltà a Firenze

Nel commentare il pari di ieri tra Villarreal e Juventus, l'ex bianconero Domenico Marocchino ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche dell'imminente supersfida di Coppa Italia tra la squadra di Allegri e la Fiorentina. Ecco quanto detto: "Per la Juve non sarà facile con i viola, Italiano prepara bene le partite, nelle sue squadre si smarcano in tanti come succede al Verona e al Torino. Hanno dinamismo e ti mettono in difficoltà. Vlahovic e il suo ritorno? Non credo inciderà, è più un motivo giornalistico. Firenze comunque è una piazza difficile da sempre per la Juve".