MARKOVIC, Grant smentisce offerte inglesi

Alle voci che vogliono Lazar Markovic, nuovo talento nato in casa Partizan Belgrado, nel mirino di Chelsea e Liverpool ha risposto dalle colonne di Blic il tecnico del club serbo Avram Grant: "L'offerta da 10 milioni di sterline da parte del Chelsea è una vera sciocchezza - ha detto l'ex manager di Chelsea e West Ham -. Non c'è niente di vero. Sono anche in contatto con Abramovich e se fosse vero mi avrebbe detto qualcosa. Non sono mai state presentate offerte del genere".