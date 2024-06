MARESCA, La morte di Barone ha segnato la città

FirenzeViola.it

L'arbitro Fabio Maresca ha parlato, a 30°Minuto su Italia 7, della difficoltà incontrata nell'arbitrare l'ultimo Fiorentina-Milan, la partita dopo la scomparsa di Barone: "Fiorentina-Milan? È stata una responsabilità grandissima per me, oltre l'importanza tecnica della gara. La morte di Barone ha lasciato un vuoto a Firenze e ha segnato tanto la città. Sono sei anni che lavoro su me stesso per cercare di lasciare le emozioni fuori dal campo. Ci tenevo a salutare entrambi i tecnici prima della partita, per dirgli che quella sera ero li per loro e per le squadre. Arbitrai un Roma-Torino dopo la scomparsa di Davide, anche li fu dura".