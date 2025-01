MARELLI, Giusto annullare il gol di Kean. Rigore zero dubbi

FirenzeViola.it

L'ex arbitro, ora commentatore arbitrale per DAZN, Luca Marelli nel post-partita di Fiorentina-Napoli ha analizzato gli episodi da moviola del match tra viola e partenopei terminato 3-0 in favore degli ospiti. Queste le sue parole: "La rete segnata da Kean è stata annullata immediatamente per un tocco con l'avambraccio destro. Le prime immagini lasciavano un po' di dubbi perché non c'era profondità, ma poi è arrivata l'immagine che ha dato la certezza.

La rete non poteva essere convalidata. Vige il concetto dell'immediatezza, qualsiasi tocco di braccio decreta l'annullamento della rete, Il calcio di rigore? Non ci sono dubbi sul rigore. Moreno entra nettamente in ritardo ed è giusto non estrarre il cartellino giallo perché il difensore cerca di prendere il pallone".