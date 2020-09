MANCINI, Teniamo a Nations League. Stadio vuoto...

Roberto Mancini ha parlato dallo stadio Franchi dove domani l'Italia affronterà la Bosnia, partita valida per le qualificazioni di Nationd League: "E' una competizione cui teniamo molto - ha detto il ct - Da quando abbiamo preso la squadra abbiamo recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare fra le prime 10 evitando rischi nella compilazione dei gironi del Mondiale. La Nations League è importante anche perché le fasi finali si disputeranno in Italia".

"Stadio vuoto? Sicuramente proverò un po' di tristezza. Mi è già capitato qualche volta quando c'erano delle squalifiche, però una volta ogni tanto. Giocare con continuità negli stadi vuoti non è molto piacevole. Le partite negli stadi chiusi al pubblico non mi piacciono perché credo che nello sport, in generale, non solo nel calcio, i ragazzi, i giocatori vadano in campo per lo spettacolo, per la gente e far divertire i tifosi. Mi sembra che siamo arrivati al momento in cui si possa fare qualcosa di più, spero si possa veramente tornare a vedere un po' di persone allo stadio per farle divertire".