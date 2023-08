MANCINI, Le prime parole da CT dell'Arabia Saudita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il clamore che ha seguito prima i rumors e poi l'ufficialità del suo nuovo incarico, Roberto Mancini parla per la prima volta da Ct dell'Arabia Saudita. L'ormai ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana si è presentato poco fa in conferenza stampa dove ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, non facendo mai menzione della sua esperienza azzurra. Ecco alcune dichiarazioni dalla sala stampa: "Voglio ringraziare al presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. I prossimi giorni saranno molto importanti, ma negli ultimi 10 giorni ho iniziato a vedere diversi video dei giocatori".

Sui collaboratori:

"Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto, normale che alcuni dei miei assistenti non sapessero di questa situazione e in questo momento devono risolvere la situazione in Italia. Per il momento siamo qui, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo sufficiente per fare tutto".

Sull'arrivo delle stelle nella Saudi Pro League:

"È positivo che arrivino queste star, aiuteranno il livello dei giocatori sauditi. È successo lo stesso in Italia tanti anni fa con l'arrivo dei primi stranieri che aiutavano ad alzare il nostro livello tecnico".