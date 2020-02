MANCINI, Euro2020? A metà campo noi messi bene

Ospite negli studi Sky per la trasmissione “Il club”, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato anche di alcuni giovani di talento in chiave azzurra, tra i quali è stato nominato anche Gaetano Castrovilli, accostato a più riprese anche al prossimo Europeo: “La rosa è quasi del tutto fatta: mi dispiace molto per il ko di Zaniolo, certamente non ci voleva. Abbiamo giocatori bravi tecnici che stiamo seguendo tutti, anche quelli che non saranno chiamati per l’Europeo. A metà campo però posso dire che siamo messi abbastanza bene”.