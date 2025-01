MAN, 70' in campo contro il Milan, poi chiede il cambio

FirenzeViola.it

Uno dei profili principali seguiti dalla Fiorentina in queste ultime settimane di mercato invernale è Dennis Man che con la maglia del Parma ha giocato oggi a San Siro contro il Milan. Circa 70 minuti in campo per l'ala rumena, autore di una buona partita tra le linee, uscito chiedendo il cambio a Pecchia dopo uno scatto sul quale ha sentito un po' tirare i muscoli della gamba sul punteggio di 1-1. Chissà che non possa essere stata l'ultima partita giocata in maglia ducale dal classe '98: la Fiorentina lo segue con interesse.