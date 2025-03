Maltempo, il comunicato della Prefettura sull'attività del Centro Coordinamento Soccorsi

Di seguito il comunicato della Prefettura sull'emergenza di oggi nella Regione Toscana.

Il Centro Coordinamento Soccorsi istituito ieri continua il costante e attento lavoro per monitorare la situazione dei 41 Comuni della Città Metropolitana in continua evoluzione, allo scopo di garantire adeguato soccorso alla popolazione in caso di bisogno.

L’incessante confronto con i Sindaci, ciascuno operativo sul proprio territorio comunale ha fatto registrare:

9 Comuni con frazioni isolate per un totale di 1.471 cittadini isolati;

in totale 248 cittadini evacuati e raccolti nelle strutture comunali;

1.267 utenze elettriche interrotte che interessano 8 Comuni. Al riguardo i tecnici ENEL stanno lavorando per il ripristino;

tra i Comuni con particolare criticità c’è la situazione di Vaglia dove 10 famiglie risultano assolutamente isolate e senza corrente elettrica. Una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Pistoia si sta recando in quella zona. Sempre a Vaglia, la SS65 è interrotta a causa di frane;

dall’inizio dell’emergenza sono state riaperte 10 strade provinciali precedentemente chiuse, 9 strade provinciali continuano ad essere interrotte;

per quanto concerne la circolazione ferroviaria:

la linea Firenze – Borgo San Lorenzo – Faenza e la linea Firenze – Borgo San Lorenzo – Pontassieve sono ancora interrotte per la caduta di alberi e qualche dissesto, la riattivazione è prevista per domani. I collegamenti Firenze Pisa sono assicurati attraverso la linea ferroviaria veloce;

l’Arma dei Carabinieri sta garantendo sia servizi connessi alla viabilità e di supporto alla Protezione civile sia i servizi anti-sciacallaggio;

a Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino la Polizia di Stato garantisce il controllo del territorio oltre ai servizi anti sciacallaggio e di soccorso pubblico;

l’Azienda Sanitaria Toscana Centro e le Centrali operative di Firenze, Prato e Pistoia – Empoli, con il servizio di emergenza territoriale, sono impegnati nelle attività di soccorso in stretto raccordo con le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco;

130 Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente per rispondere alle richieste di intervento anche attraverso l’utilizzo di mezzi anfibi e personale specializzato.