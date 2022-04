MALAGÒ, Fondi Pnrr, non elegante escludere Coni

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTROVILLI A ROMA PER OPERARSI AL GINOCCHIO Gaetano Castrovilli, infortunato gravemente nella gara con il Venezia, secondo quanto appreso da Firenzeviola è già a Roma a villa Stuart dove si opererà in queste ore. Il report del centrocampista parla, come comunicato dalla Fiorentina, di lesione... Gaetano Castrovilli, infortunato gravemente nella gara con il Venezia, secondo quanto appreso da Firenzeviola è già a Roma a villa Stuart dove si opererà in queste ore. Il report del centrocampista parla, come comunicato dalla Fiorentina, di lesione... NOTIZIE DI FV M.QUARTA, VOTO 5: È STATO UNO DEI PEGGIORI PER FV È stato Lucas Martinez Quarta uno dei peggiori in campo in casa viola nel match perso 4-0 contro l'Udinese, nelle pagelle redatte da Firenzeviola.it. Per l'argentino voto 5 pieno con questa motivazione: torna titolare a distanza dall’ultima volta e... È stato Lucas Martinez Quarta uno dei peggiori in campo in casa viola nel match perso 4-0 contro l'Udinese, nelle pagelle redatte da Firenzeviola.it. Per l'argentino voto 5 pieno con questa motivazione: torna titolare a distanza dall’ultima volta e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi