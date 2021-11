MACCARONE, Che bravo Saponara. A Empoli è dura

L'ex attaccante dell'Empoli Massimo Maccarone ha parlato del momento in casa Fiorentina a pochi giorni dal derby contro gli azzurri e in particolare del suo ex compagno Saponara: "Sono contento per Riccardo, ci speravo che tornasse a fare bene perché lo conosco, ci ho giocato tre anni insieme e lo sento sempre. Anche ieri gli ho fatto i complimenti, Italiano lo rende partecipe di questa Fiorentina e lui sta dimostrando di poterci stare benissimo, senza fare il suo ruolo preferito. Da esterno ha fatto solo l'anno scorso a Spezia e ora a Firenze, ma ci può stare. La partita di Empoli? Gli azzurri sono partiti col piede giusto, Andreazzoli sta facendo un buon lavoro e la squadra sta giocando bene, è una squadra organizzata con idee e sarà una partita aperta".