MACCABI HAIFA, La reazione del club israeliano

Oggi, venerdì 23 febbraio, la Fiorentina ha scoperto gli avversari degli ottavi di finale di Conference League. I viola, nel doppio confronto del 7 e del 14 marzo(rispettivamente a Budapest e al Franchi), affronteranno gli israeliani del Maccabi Haifa. Il club biancoverde ha reagito con felicità alla notizia di affrontare i gigliati.

Il Maccabi Haifa sul suo sito ufficiale ha sottolineato come con consapevolezza ed orgoglio in propri tifosi vorrano seguire la loro squadra del cuore nel doppio confronto. Attualmente l'intenzione, continua la società biancoverde, è quella di permetterre ai sostenitori del Maccabi di presenziare in entrambi i match. Per farlo la dirigenza del club si è messa in contatto con le autorità italiane ed ungheresi.