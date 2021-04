M. ESPOSITO, Fino al Genoa rischiano ancora la B

Mauro Esposito, ex attaccante del Cagliari, è intervenuto a TMW per analizzare la lotta salvezza. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "In questo momento tra le squadre che lottano per restare in A il Benevento è la più in difficoltà ma mi dispiacerebbe anche per i campani dopo il loro girone d'andata ottimo. Nelle ultime gare il calo però è stato evidente. Credo che fino al Genoa siano tutte in pericolo ancora ma come detto mi auguro che il Cagliari si salvi".