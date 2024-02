LUTTO, Morto Marco Pezzati, calciatore toscano e tifoso viola

Un'altra tragedia ha colpito la scorsa notte il tifo viola e soprattutto la Curva Fiesole con la prematura scomparsa di Marco Pezzati, giovante tifoso della Fiorentina che da anni seguiva la sua squadra del cuore in casa e in trasferta insieme a tanti coetanei. Il ragazzo di 31 anni, la scorsa notte è finito fuori strada con la propria auto nel catanzarese, con la vettura che si è ribaltata senza lasciargli scampo.

Pezzati era un calciatore e aveva militato anche in molte squadre toscane, tra le quali la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Era andato a giocare in Calabria nel 2020 nella squadra del San Luca ed era un grande tifoso della Fiorentina

Tanti i messaggi di cordoglio che sono già apparsi sui social da parte degli amici di Curva e non solo, ma anche da parte dell'ATF che su Facebook ha condiviso questo messaggio: "Addolorati per la improvvisa scomparsa di uno dei ragazzi della Curva, ci stringiamo attorno alla famiglia di Marco. Riposa in pace".

La redazione di Firenzeviola si stringe intorno alla famiglia ed esprime le più sentite condoglianze