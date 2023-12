LUTTO, Morto Antonio Juliano, ex capitano del Napoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - E' morto Antonio Juliano, calciatore nella storia del Napoli e poi dirigente del club azzurro. Juliano aveva 80 anni e ha trascorso la maggior parte della sua carriera di calciatore in maglia azzurra dal '61 al '78, vincendo due Coppe Italia, ma ha anche giocato con la nazionale in 18 partite. Juliano è stato campione d'Europa nel '68 ed era nella nazionale arrivata in finale dei Mondiali nel '70 e sconfitta dal Brasile. Da dirigente, è stato direttore generale del Napoli negli anni '80, lavorando con Ferlaino all'acquisto di Maradona. Juliano aveva avuto un peggioramento della sua salute e negli ultimi giorni era stato ricoverato. (ANSA).