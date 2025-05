Pinamonti illude il Genoa due volte, Retegui in extremis dà i tre punti all'Atalanta

Mateo Retegui con il 25esimo gol in campionato spinge l'Atalanta alla vittoria 3-2 al Ferraris all'ultimo tuffo dopo che il Genoa si era portato avanti per due volte con Pinamonti, riacciuffato prima da Sulemana e poi da Maldini.

Come detto la gara si sblocca al 37' con il gol di Pinamonti poi il Genoa va vicino al raddoppio alla fine del primo tempo ma (al 44') viene annullato un gol a Bani per fallo di mano rilevato in fase di impostazione dal Var. Ad inizio ripresa (47') Sulemana pareggia per l'Atalanta. Al 58' ancora Pinamonti riporta il Genoa in vantaggio ma Daniel Maldini riacciuffa il pari al 63'. Nel finale il gol di Retegui (ormai sicuro vincitore della classiifca cannonieri visto che Kean è ormai fermo da tempo a 17) con l'aiuto del palo dà la vittoria in rimonta all'Atalanta che consolida la terza posizione.