LUIZ HENRIQUE, Botafogo dà ok all'addio: deciderà lui il prossimo club

© foto di pietro.lazzerini

Secondo quanto riferito da Globo Esporte in Brasile, la decisione sul futuro di Luiz Henrique è attualmente nelle mani dello stesso giocatore. Infatti, il club di proprietà dell'americano John Textor, stesso proprietario del Lione in Francia, avrebbe dato la possibilità all'attaccante di decidere il proprio destino davanti alle proposte della Fiorentina, di due club di Premier League e dello stesso Lione, che potrebbe dare la possibilità allo stesso Botafogo di riprenderlo in prestito nella finestra straordinaria di calciomercato estiva in vista del Mondiale per Club.