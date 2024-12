LUCCA, Piace a tanti club di A, ma fino a giugno non parte

FirenzeViola.it

Tra i bomber italiani che stanno vivendo un'annata più che positiva, oltre a Retegui e Kean, c'è anche Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese ha finora messo a referto 20 presenze tra campionato e Coppa Italia impreziosite da 9 reti. Motivo per il quale, scrive il sito Relevo, su di lui si sarebbero posati gli occhi di diverse big italiane, tra cui Milan, Napoli e Fiorentina. Ad oggi, scrive il portale, non ci sono vere e proprie trattative ma semplici valutazioni, anche perché il club friulano non ha intenzione di lasciarlo partire prima di giugno.