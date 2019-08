LOVREN, Parla l'intermediario: "Roma la priorità"

Alessandro Luci, Ceo della Football Factory e intermediario di Arena11sport group per l'eventuale passaggio di Dejan Lovren in Italia, ha parlato a tuttomercatoweb.com svelando qualche dettaglio sulla trattativa. "Lovren ha dato grande apertura per un approdo alla Roma. Credo sia una cosa ovvia visto che parliamo di una grande piazza. Dopo l'arrivo di Petrachi e Fienga si inizia a respirare un'aria nuova e sana, oltre a una programmazione per un grande futuro".

La trattativa è saltata?

"Ritengo che ogni operazione porti delle problematiche, delle criticità, soprattutto se importante come per un calciatore del calibro di Lovren che negli ultimi due anni ha raggiunto la finale di Champions. Talvolta questi scogli si possono arginare, non so se potrà arrivare in giallorosso ma di certo la sua priorità, oggi, sarebbe quella".