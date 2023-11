LOTITO, Flaminio? Problemi capienza e parcheggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra chi ha sempre sostenuto il restyling del Franchi lo ha fatto anche per sventare l'idea che l'impianto, con uno stadio altrove, venga abbandonato a se stesso e faccia la fine del Flaminio. A Roma l'abbandono del Flaminio è infatti un problema e da più parti si vorrebbe far fare lo stadio nuovo della Lazio proprio rimordenizzando il vecchio impianto. Un'ipotesi che, al Corriere della Sera, frena però il presidente biancoceleste Claudio Lotito: "Fa comodo a tante persone parlare del Flaminio, soprattutto ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, perché avete visto tutti in che condizioni versa l'impianto. Risolvere il problema sarebbe cosa buona e giusta".

I limiti per Lotito sarebbero per il parcheggio e la capienza: "Oggi viene a vederci tanta gente. Avere 26mila spettatori, che è la capienza attuale del Flaminio, mi sembra riduttivo. A noi ne servono 50mila. Poi c'è il problema dei parcheggi, altra questione sulla quale ci sono ancora lavori in corso. Ho delegato un rappresentante istituzionale affinché si occupasse del tutto e ha cominciato una serie di consultazioni. Stiamo valutando per capire quello che effettivamente si può fare. Prendere il Flaminio è semplice. Il problema è poi capire cosa farci e come trasformarlo secondo le norme e renderlo funzionale".