LOPEZ (SKY), Dobbiamo aiutare anche noi gli attaccanti

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Genk, è intervenuto ai microfoni di Sky il centrocampista francese Maxime Lopez. Queste le sue parole: "Stiamo vivendo bene il momento, le partite perse si sono giocate sui dettagli. Non abbiamo sbagliato tanto, per me facciamo buone prove, anche ottime come nel secondo tempo a Milano, ma dobbiamo lavorare di più per vincerle. In campionato ci mancano i gol, ma riguarda tutti e non solo gli attaccanti".

Pensa che voi centrocampisti possiate aiutare gli attaccanti?

"Certo. Non dobbiamo pensare solo agli attaccanti, anche noi centrocampisti dobbiamo aiutarli e fare gol".

Come sta andando la sua avventura a Firenze?

"Il primo mese è stato difficile. Da dopo la sosta di ottobre mi sto trovando bene, ho preso casa e se nella testa stai bene si vede anche in campo. Lo sento. Il mister mi dà fiducia e quando gioco devo restituirgliela".