LONGO, Belotti grande giocatore. Rosati? Da tenere

Moreno Longo, allenatore dell'Alessandria, ha così parlato di alcuni temi legati al presente e futuro della Fiorentina, iniziando dal campionato viola: "Hanno raccolto quanto seminato. Negli anni sono cresciuti, si sono evoluti e hanno messo in piedi progetti importanti. Il lavoro paga e la Fiorentina è entrata in Europa con merito, a una squadra in piena evoluzione com'erano serviva un allenatore da campo, in grado di valorizzare il patrimonio. Italiano ha esaltato i giocatori che si è ritrovato, è quello che serve a un progetto che ha un mix tra giovani e più esperti".

Pensa che Belotti sarebbe adatto alla Fiorentina?

"Parliamo di un grande giocatore, con un aspetto fondamentale che è quello umano, dell'atteggiamento. E non è mai una cosa da sottovalutare. In un calcio organizzato come quello di Italiano può esprimersi al meglio. Possedere un'identità permette di sostituire anche un giocatore cardine com'era Vlahovic. Dovessero prenderlo, sarebbe un acquisto molto importante. Di sicuro c'è che la sua situazione (di Belotti, ndr) non è chiara e questo non gli sta facendo bene. Se c'è da concludere l'avventura deve farlo nel modo migliore possibile per tutti".

Rinnoverebbe Rosati?

"Devo personalmente ringraziarlo, al Toro con lui, Ujkani e Sirigu avevo un gruppo di portieri eccezionali. Sotto la mia gestione ha alzato il livello di ogni allenamento, non fa mai mancare il suo supporto. Quando trovi certi personaggi devi tenerteli stretti".