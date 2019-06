LO MONACO, Viola? Non vado via da Catania

Intervistato da ItaSportPress, il dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato anche di un'offerta ricevuta dalla Fiorentina per un ruolo nella dirigenza gigliata: “La Fiorentina? Ho messo da parte offerte importanti perché sono sicuro che se vado via il Catania scompare il giorno dopo come si è già rischiato durante la mia assenza. Il Catania era fallito e se adesso è iscritto ad un campionato professionistico è grazie al sottoscritto che ci ha messo soldi prelevandoli dal conto corrente personale. Fin quando ci sarò qui io, nessuno potrà decidere di cambiare lo staff".