LIROLA, La posizione di ACF: out perché non pronto

Pol Lirola è il grande assente per la prima partita ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Cosenza e la sua assenza dai convocati ha fatto subito pensare a una possibile accelerata in uscita con il Marsiglia che da settimane spinge per il suo ritorno. La Fiorentina ha fatto sapere che la sua esclusione non sarebbe dovuta al mercato ma bensì alle sue condizioni atletiche. Niente acciacchi o infortuni, secondo il club viola, lo spagnolo semplicemente non sarebbe pronto per scendere in campo stasera.