LIROLA, Il terzino ruolo importante, la velocità...

Pol Lirola, dai profili social della Fiorentina, spiega il suo ruolo: "Sono nato come esterno alto ma piano piano gli allenatori di oggi mi hanno portato più dietro fino a terzino. Ed oggi è un ruolo importantissimo perché aiuta molto la squadra. Oggi gioco nel ruolo di quinto e ti puoi comportare come esterno alto mentre come terzino devi tagliare con l'altro. Ad un ragazzo che inizia oggi a fare il terzino consiglio di lavorare tanto nella tecnica e dare qualità in fase realizzativa ma non dimenticarsi la difesa. Importante è la velocità perché ti aiuta in ogni fase e se non sei posizionato in difesa ti aiuta tanto a recuperare. Certo la velocità ce l'hai o non ce l'hai ma devi lavorare sugli altri aspetti. Il terzino destro perfetto? Con la qualità di Dani Alves e la potenza di Cafù. Il gol all'Atalanta? L'Atalanta gioca ad uomo e un nostro giocatore ha fatto movimento costringendo l'avversario a seguirlo così si è liberato lo spazio, Pulgar mi ha fatto un passaggio perfetto ed io ho dovuto solo stopparlo davanti alla rete e tirare".

MY GAME: WING-BACK ‍



Pol Lirola explains his position, playing as a full-back or wing-back



