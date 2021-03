LIPPI, Sul Mondiale 2006: "A Firenze capimmo che..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Italiana, ha parlato degli storici Mondiali del 2006 e di una partita giocata a Firenze - secondo lui importante - qualche mese prima della massima competizione: «Eravamo arrivati in fondo alle qualificazioni in modo brillante. E ci siamo detti: bene, adesso dobbiamo capire quanto valiamo contro grandi avversarie. Per questo chiesi alla Federazione di organizzare tre match: contro gli olandesi, i tedeschi e contro il Brasile. Nell’ultimo caso non se ne fece di niente per motivi di budget. Ma vincemmo ad Amsterdam a novembre 2005 contro una squadra che non perdeva da un anno e mezzo, poi a marzo 2006 battemmo 4-1 la Germania a Firenze. Li capimmo che avremmo potuto battere chiunque».