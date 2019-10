LINARI, Fiorentina ce l'ho nel cuore, prima o poi...

Durante un'intervista andata in onda a "Buongiorno Regione" sul TgR Rai Toscana, l'ex giocatrice della Fiorentina Women's oggi all'Atletico Madrid Elena Linari ha aggiunto alle sue parole sull'omosessualità anche quelle sul suo rapporto con Firenze e la Fiorentina: "Di Firenze mi manca il Piazzale Michelangelo, i tifosi e il Franchi che quest'anno vedo sempre pieno. Ho i brividi ogni volta: vedere giocatori come Ribery, Castrovilli o Caceres con questo attaccamento per me che ho il sangue viola è bellissimo. Sono felice di essere a Madrid perché sto realizzando il sogno di una vita: ho sempre risposto che da grande avrei voluto fare la calciatrice professionista e questo sto facendo. In Italia fatichiamo tanto ad imporci, mi sento un po' frustrata.

Il mio futuro? Sogno la Fiorentina. Sono nata con quei colori addosso ed è una maglia con cui vorrei giocare ancora. Ma ora ho un contratto con l'Atletico Madrid e sto bene in Spagna.

I pregiudizi? L'importante è che un figlio sia felice: se lo è con una relazione omosessuale non vedo quale sia il problema. I problemi sono altri e la Nazionale all'ospedale pediatrico lo ha dimostrato. Abbiamo sbagliato tutto se pensiamo che il problema sia l'omosessualità".