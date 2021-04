LEGA SERIE A, Dal Pino pronto a denunciare i 7 club

Bufera sulla Serie A. Il Corriere dello Sport fa un po' il punto della situazione dopo che i 7 club stanno facendo blocco per impedire l'ingresso dei fondi in via Rossellini. Sono state chieste le dimissioni di Dal Pino che però non ha alcuna intenzione di rassegnarle e anzi partirà alla controffensiva con una risposta del suo legale allo studio Chiomenti nella quale verrebbe ventilata una denuncia per diffamazione. Qualche club si è mosso con gli avvocati per studiare una replica ufficiale, naturalmente tramite lettera, ma con il passare delle ore l'ipotesi sarebbe tramontata perché non tutte le 13 squadre avrebbero dato la disponibilità a firmarla.