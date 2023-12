LEGA FI, Parole Barone ok, solidarietà ai viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

FIRENZE, 30 DIC - "Apprendiamo dalla stampa delle reazioni indispettite giunte oggi da Palazzo Vecchio in merito alle parole espresse ieri sera dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone sulla situazione Stadio a Firenze. Come Lega lo diciamo chiaro: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ha ragione da vendere il dg Barone quando afferma 'Costringerci a portare la squadra lontano è uno schiaffo per la città, per i tifosi e per il club. Una mancanza di rispetto'. Il sindaco soffre ad ascoltare parole di verità. Comprendiamo il suo imbarazzo".

Lo afferma in una nota Barbara Nannucci, segretario Lega sezione Firenze. "Il Comune - aggiunge - non può adesso scappare dalle sue scelte sbagliate dopo che sin dall'inizio non ha voluto 'seguire' l'opzione di costruire lo stadio secondo la volontà del presidente Commisso. Oggi saremmo altrimenti davanti ad un altro 'regalo' per la città oltre il Viola Park a Bagno a Ripoli". "Ci vuole coraggio politico a rimandare oggi al mittente le critiche del dg Barone". "Totale solidarietà" alla Fiorentina da Federico Bussolin, capogruppo Lega in Consiglio Comunale e segretario provinciale del Carroccio: "Da anni - afferma - la società viene presa in giro dal Comune e dal Pd sulla realizzazione del nuovo stadio: Nardella le ha inventate tutte pur di non dare i riflettori a Commisso su questo tema", "dopo anni Nardella non è stato in grado di offrire una alternativa alla Viola su dove giocare. Ha ragione Barone, quindi: far giocare la Fiorentina in zona è una priorità, il resto è secondario". (ANSA)