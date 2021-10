LEGA A, Assemblea: audience su DAZN in aumento

Si è svolta questa mattina l'Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate. Nel corso della riunione sono intervenuti i rappresentanti di DAZN per illustrare alle società la metodologia di misurazione delle audience, in aumento in queste prime 7 giornate del 10% rispetto allo stesso periodo dell'ultima stagione confrontabile, quella pre-pandemia. Riscontri positivi anche sul fronte della raccolta pubblicitaria, con l'AD di Publitalia, Stefano Sala, che ha confermato la crescita del numero di aziende investitrici e del volume di ricavi legato agli investimenti sul campionato di Serie A TIM, sempre in confronto con la stagione 2019-2020.

Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell'area Mena sarà cura dell'Amministratore Delegato della Lega Serie A conferire un mandato esplorativo, della durata di un mese e in via non esclusiva, a diversi licenziatari. Nel frattempo la Lega Serie A continuerà a trasmettere, unicamente in quest’area e in modalità free sul proprio canale YouTube, 5 incontri a giornata con telecronaca in arabo effettuata dall'IBC di Lissone.

L'Assemblea ha infine approvato il budget di Lega per la stagione 2021/2022, mentre proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri con l'AIC per il rinnovo dell'Accordo Collettivo.