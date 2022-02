LEDESMA, Quarta non sorprende. Senza Vlahovic...

Cristian Ledesma, ex giocatore della Lazio, ha parlato della sfida di questa sera tra la Fiorentina e la formazione di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “La Lazio ha bisogno ancora di pazienza, viene da cinque anni in cui ha giocato con un tipo di calcio diverso. Siamo all’interno di un ciclo che sta cambiando. Per l’Europa League è in corsa ma con la Lazio ci sono altre squadra, tra cui la Fiorentina. Sarri? Ci vuole tempo, non posso dire che non sono soddisfatto: ad un allenatore del genere servono giocatori adatti. La Fiorentina? Italiano è stato bravo, ha dato subito la sua impronta di gioco: i viola si sono rinforzati e penso che possano fare ancora meglio di così. La cessione di Vlahovic è una perdita grave perché ha dato un contributo importante anche se era molto sotto pressione. Adesso spetterà al tecnico tenere la barra dritta ma penso che l’Europa sia ancora possibile. Gli argentini della Fiorentina? Quarta lo conosco bene, mi ha sorpreso già in Argentina e non avevo dubbi su quello che sarebbe riuscito a fare a Firenze. Gonzalez è una sorpresa, si è adattato in fretta nel calcio italiano. In chi mi rivedo tra i mediani dei viola? E’ dura dirlo, il calcio è cambiato molto. La gara di stasera? Per la Lazio sarà una partita in cui dovrà dare risposte, per la Fiorentina può essere una chance per continuare a sognare”.