LECH-FIO, Arbitra Peljto: i precedenti con le italiane

Fonte: A cura di Duccio Santoro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Irfan Peljto, arbitro bosniaco classe '84, sarà il direttore di gara dell'incontro di domani tra Lech Pòznan e Fiorentina, valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Per Peljto si tratta della quarta occasione come arbitro di una squadra italiana; prima dei Viola aveva arbitrato Roma, Lazio e Juventus, rispettivamente due sconfitte e una vittoria. Ha anche diretto una gara Under-18, e una Under-19, della nazionale italiana.

In Polonia non risulta aver mai arbitrato squadre di club, ma è stato direttore di gara in due occasioni per la nazionale polacca under-19, e in un'occasione per la nazionale maggiore della Polonia. In Conference League sarà il quinto incontro per Peljto, che è già stato direttore di gara per Basilea, Marsiglia, Leicester e Randers FC.