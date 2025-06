Lecce, Corvino parla di Krstovic: "Siamo club in salute: non c'è la necessità di venderlo"

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato così nella conferenza stampa di fine stagione. Queste le sue parole sulla possibile cessione di Krstovic: "Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi che se nessuno ci chiede di andare via, noi non cediamo nessuno.

A gennaio abbiamo avuto richieste importanti per lui, che sarebbero state utili per il nostro progetto, ma siamo talmente in salute che se un giocatore non vuole andare via lo teniamo, ma se domani lo stesso giocatore mi dice che vuole essere ceduto, cerchiamo di accontentarlo. Così come chi è qui da più tempo, perché non possiamo permetterci giocatori che stiano qui controvoglia: abbiamo bisogno di una squadra intensa e vogliosa di lottare per l'obiettivo".