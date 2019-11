LECCE-CAGLIARI, Le formazioni. Occhio al maltempo

In campo alle 20,45 in teoria dovrebbero scendere in campo Lecce e Cagliari, anche se permangono forti dubbi sull'effettiva disputa dell'incontro, che sarà soggetta alla valutazione dei due capitani, a causa del maltempo abbattutosi sulla città pugliese. Di seguito quelle che sarebbero, è d'obbligo il condizionale, le formazioni delle due squadre.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.