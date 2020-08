LAZIO, Niente cessione per Badelj? Potrebbe restare

Il futuro di Milan Badelj potrebbe non essere lontano da Roma. Come scrive cittaceleste.it, per il centrocampista appena tornato alla Lazio dopo l'anno in prestito alla Fiorentina pareva essere scontato un futuro alla Lokomotiv Mosca. Invece il giocatore starebbe valutando l'idea di provare ad imporsi di nuovo alla corte di Inzaghi: il club spera sempre nella plusvalenza, ma la mancanza di un vice-Lucas Leiva potrebbe far propendere per la conferma. E Badelj si candida per quel ruolo.