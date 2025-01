LAZIO, Baroni sorride: recupera Zaccagni, Noslin e Pedro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match tra Lazio e Fiorentina in programma domenica 26 gennaio alle 20:45, Marco Baroni può sorridere: Mattia Zaccagni è tornato a lavorare con il resto del gruppo e sarà dunque disponibile già per la trasferta di domenica contro il Verona. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, il capitano era stato tenuto a riposo negli ultimi due giorni per un affaticamento muscolare, ma stamani ha rassicurato tutti circa la sua presenza domenica.

Segnali confortanti sono arrivati pure da Tijjani Noslin, che ha finalmente preso parte alla sgambata e tenta di rientrare tra i convocati dopo il problema alla caviglia. Recuperato anche Pedro dalla lesione muscolare ormai da 3 giorni.