LAFONT, Opzione Nantes fino al 30 aprile ma i viola...

Come riportato questa settimana da RMC e 20minutes, il futuro di Alban Lafont non sarà a Nantes né probabilmente alla Fiorentina. Il portiere aspira a una nuova sfida al di là dei canarini che detengono un'opzione di acquisto di circa 7,5 milioni di euro fino al 30 aprile. Ma la Fiorentina ha una contro-opzione di 4 milioni e, se il club francese deciderà di esercitare la propria, i viola avranno 48 ore per decidere: se così fosse, il Nantes potrebbe fare una plusvalenza di 3,2 milioni di euro (4 milioni meno gli 800 mila euro del prestito) e presupporrebbe la presenza di un'offerta più alta pervenuta alla Fiorentina.