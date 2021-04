LAFONT, Anche il Marsiglia prende informazioni

Sono molte le squadre che in giro per l'Europa stanno prendendo informazioni su Alban Lafont, portiere oggi al Nantes ma di proprietà della Fiorentina. Il club francese avrebbe un diritto di riscatto di 7 milioni ma non lo eserciterà, così la Fiorentina dovrà trovare una nuova sistemazione: come riporta RMC Sport, alla corsa per il giovane portiere si è iscritto anche il Marsiglia. Le discussioni sarebbero già cominciate, con i marsigliesi che vogliono sostituire Steve Mandanda.