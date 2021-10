LADY VALERO, Testimonial della "LILT for Women"

Rocio Rodriguez, moglie dell'ex centrocampista di Fiorentina e Inter Borja Valero, ha partecipato all'evento di oggi, “LILT for Women - Campagna nastro rosa”, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Dalle ore 10 la Lilt Firenze ha offerto visite senologiche gratuite, in piazza della Repubblica, sull'unità mobile dell'Associazione: l'iniziativa si è svolta grazie al patrocinio del Comune di Firenze. Prossimamente saranno previste altre date presso la Misericordia di Fiesole. Prenotazioni allo 055/576939.

Rocio Rodriguez ha voluto così sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione: “La prevenzione è fondamentale - ha affermato - Purtroppo col Covid abbiamo un po' trascurato alcuni aspetti della salute, come quello di fare questo tipo di visite. Avere una diagnosi precoce per questo tipo di problematiche può essere decisivo. Mando un messaggio a tutte le donne di Firenze: fatevi controllare e venite a questa bella iniziativa”.

Anche il presidente della LILT Firenze Alexander Peirano ha partecipato all'evento. “Il servizio sanitario regionale e fiorentino - ha aggiunto Peirano - mostra le cicatrici di una polarizzazione inevitabile in relazione al Covid, c'è un ritardo nella prevenzione. Come istituzioni e volontariato abbiamo il compito di colmare questo gap che si è creato, riportando la prevenzione a un livello di attenzione primario. Inoltre voglio aggiungere che si deve utilizzare la sanità quando c'è una reale necessità, altrimenti le persone vengono sottoposte a esami inutili ed è uno spreco di tempo e risorse economiche. Come LILT cerchiamo di indirizzare le persone che hanno problemi e che potrebbero avere un peggioramento: in quel caso la prevenzione è fondamentale”.

Inoltre stasera, come simbolo della Campagna di sensibilizzazione, si è tinta di rosa la Fontana del Nettuno per focalizzare l'attenzione sull'importanza vitale della prevenzione. E sono illuminate di rosa anche le sei porte storiche della città, Porta San Niccolò, Porta San Frediano, Porta San Gallo in piazza della Libertà, Porta a Prato, Porta Romana e Porta alla Croce in piazza Beccaria. Le speciali illuminazioni sonoo visibili stasera grazie alla straordinaria disponibilità del Comune di Firenze, in collaborazione con Firenze Smart, che da anni sostengono la LILT.